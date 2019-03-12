شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشارك في حملة «امش 30» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

يشارك وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم (الجمعة) القادم، في الحملة التوعوية للمشي التي ستطلقها الصحة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك تحت شعار#امش30.

وأوضحت «الصحة» أن انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة بالرياض بعد صلاة العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات وتستمر لمدة شهر، موضحة أن الحملة تهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد في تحسين المزاج وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «وزارة الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.