مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مأرب
نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين المجندين المعاد تأهيلهم إلى الأماكن السياحية والتاريخية في محافظة مأرب، ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وشملت الرحلة معبد أوام وعرش بلقيس الذي يعود تاريخهم إلى 8 آلاف عام قبل الميلاد، إضافة إلى سدي مأرب القديم والحديث وبعض المزارع في وادي عبيدة.
وتهدف الرحلة إلى تعريف الأطفال على الآثار والأماكن السياحية التي تزخر بها محافظة مأرب، إضافة إلى قضاؤهم وقتًا من المرح يساعدهم على التفريغ النفسي للتخفيف من الصدمات التي تأثروا بها خلال فترات تجنيدهم القسري.
وعبر الأطفال المستفيدون عن سعادتهم الكبيرة لتعرفهم على تاريخ بلادهم وأهميته، شاكرين الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز من أجل إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها طويلاً.
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