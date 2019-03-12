يُعد "وادي الأقرع" بالحدود الشمالية من أكبر الأودية بالمملكة وأكثرها اخضرارًا في مواسم الربيع.
ويقصد "الأقرع" عدد كبير من محبي السياحة البرية من دول الخليج، ومن المملكة للتخييم والاستمتاع بالأجواء الربيعية فيه.
ورصدت عدسة المصور "أحمد الفنيدل" صورًا لوادي الأقرع الذي يكثر فيه زهر البنفسج من نبات اليهق، والذي يضفي لوحة جمالية مع جمال التضاريس بالوادي والإبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لوحات تسحرك من وادي الأقرع.. ربيع لم تره "خضرة وبنفسج وإبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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