لوحات تسحرك من وادي الأقرع.. ربيع لم تره "خضرة وبنفسج وإبل"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

يُعد "وادي الأقرع" بالحدود الشمالية من أكبر الأودية بالمملكة وأكثرها اخضرارًا في مواسم الربيع.

ويقصد "الأقرع" عدد كبير من محبي السياحة البرية من دول الخليج، ومن المملكة للتخييم والاستمتاع بالأجواء الربيعية فيه.

ورصدت عدسة المصور "أحمد الفنيدل" صورًا لوادي الأقرع الذي يكثر فيه زهر البنفسج من نبات اليهق، والذي يضفي لوحة جمالية مع جمال التضاريس بالوادي والإبل.