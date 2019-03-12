أخيراً”الأن” رابط حساب المواطن/ صرف الدفعة ال16 وبدء التسجيل للدفعة ال17 وضرورة تصحيح...

حساب مواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، هذا البرنامج من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي، وقد بدأ التسجيل في برنامج حساب المواطن من بداية شهر فبراير 2019 عن الدفعة ال15 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج وبدأ بالفعل يوم الأحد الماضي صرف هذه الدفعة للمستحقين.

تحدد يوم 10 مارس ميعاد صرف الدفعة السادسة عشر، ولمعرفة الأسماء المستحقة الدخول علي الرابط الموجود بالمقال، علي أنه يتم التسجيل للدفعة السابعة عشر الأن من خلال رابط حساب المواطن الموضح بالمقال، والمحدد إداع الدفعة السابعة عشر في العاشر من شهر إبريل المقبل، ونحن معكم أول بأول لمعرفة الجديد حتي موعد صرف الدفعة السابعة عشر.

بيان برنامج حساب المواطن

وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات من هنا

يدخل تحت مظلة برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس. Advertisements

مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي

المراحل التي يمر بها البرنامج

يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي(التسجيل بالبرنامج-مرحلة التأهيل -مرحلة الإستحقاق)وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.