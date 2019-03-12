هنا الجديد “الأن” رابط خدمة جدارة 1440 بوابة التوظيف الحكومي الإلكترونية / 4916 وظيفة...

تسمح خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، التقدم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة الحكومية، طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة، ويكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل علي خدمة جدارة التيسير علي الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

تقوم الحكومة السعودية بتوفير العديد من الوظائف الحكومية، عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية “جدارة” ويتم التقديم للراغبين في الإلتحاق بالوظائف علي هذا النظام، ونوفر لكم رابط التسجيل علي “جدارة”، حيث تعتبر بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة أفضل الطرق لتوفير الوظائف الحكومية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لشغل عدد 4916 وظيفة صحية، ويبدأ التقديم يوم 26/6/1440 هجرياً،ولمدة أسبوعين عبر بوابة نظام جدارة طبقاً للوظائف المعلنة علي البوابة رجال ونساء، ولمعرفة الوظائف المطلوبة الدخول علي الرابط التالي، ونحن معكم أول بأول لعرض كل جديد من الوظائف علي بوابة نظام جدارة.

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تهتم المملكة العربية السعودية، بالعديد من الإصلاحات التي تفيد المواطن السعودي، ومنها توفير الوظائف الحكومية المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا من كلا الجنسين، ولذلك تم توفير خدمة جدارة للتسهيل علي المتقدمين للوظائف الحكومية، التسجيل ومتابعة النتائج النهائية للقبول في الوظيفة، مع توفير الوقت للحكومة والمواطن وعدم التكدس علي المكاتب الحكومية.

شروط التسجيل علي خدمة جدارة

للتسجيل علي خدمة جدارة لابد من توافر الشروط التالية.

1-الحصول علي شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب علي الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

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3-الإلتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

4-الإلتزام بفترة التقديم المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

الموقع الذي يتم التسجيل من خلاله

يتم التسجيل لخدمة جدارة من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية من هنا

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وقد جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة، في تأهيل وتدريب رواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية، مما يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.