، بث مباشر .. "فيصل التخصصي" ينقذ مريضاً من انفجار الشريان الأورطي ،

محمد بن مسعود - الدمام - جراحتان مرتبطتان نُقلتا بالفيديو ضمن المؤتمر العربي للأشعة التداخلية بدبي

سجَّل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، حضوره ومشاركته في المؤتمر العربي للأشعة التداخلية الذي عُقد أخيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء عملية نوعية وذلك عبر بث مباشر من غرفة العمليات؛ حيث نقل فريق طبي عالي الكفاءة أسلوباً علاجياً جديداً تمثل في زرع دعامتين تتميزان بنظام يسمّى (ACTVE CONTOROL) يستخدم لأول مرة في المنطقة وذلك لمريض سعودي يبلغ من العمر 68 عاماً كان يعاني قرحة شريانية وتضخماً في الشريان الأورطي؛ ما قد ينتج عنه انفجار يهدّد حياة المريض.

وأوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور فارس العمران؛ أن علم الأوعية الدموية التداخلية من التخصصات سريعة النمو عالمياً ويعد المستشفى إحدى المؤسسات الطبية العالمية المواكبة لهذا النمو السريع، بما يتوافر لديه من إمكانات تقنية حديثة وكوادر بشرية عالية التأهيل، مبيناً أن استخدام دعامتين تتميزان بنظام (ACTVE CONTOROL) يعد إضافة نوعية في الأساليب العلاجية المطبّقة في المستشفى ويتيح المجال لاستيعاب عدد أكبر من مرضى الانتفاخات الشريانية بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة بالعلاج الجراحي وما يترافق معه من مضاعفات مصاحبة نتيجة شق البطن والصدر، لافتاً إلى أن حالة المريض استدعت عمليتين: الأولى، وصلة جراحية، تلتها مباشرة زرع دعامتين، واستغرقت في مجملهما نحو ساعتين وهو الآن بصحة جيدة.

وأشار د. العمران؛ إلى أن الانتفاخات الشريانية عادة ما تكون في منطقة البطن وهي أكثر شيوعاً بين الرجال، وتزداد نسبة انتشارها مع الحوادث المرورية والتقدم في السن، كما أن للعوامل الوراثية دوراً في الإصابة بها وكذلك التدخين، مضيفاً أنه سُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية 15 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب تلك الانتفاخات الشريانية.

من جانبه، ذكر استشاري علم الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور شقران بن خميس؛ أن المشاركة في المؤتمر العربي للأشعة التداخلية في دبي عبر النقل المباشر من غرفة العمليات في المستشفى بالرياض حظيت بإشادات واسعة من المختصين وعكست ما يتمتع به المستشفى من حضور لافت عالمياً في مجال الرعاية الطبية التخصصية، كما جاءت بالتزامن مع عملية أخرى لحالة مشابهة تم نقلها إلى حضور المؤتمر في الإمارات العربية المتحدة من مستشفى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.