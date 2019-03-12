، "الشورى" يوافق على اتفاقية مع "مكافحة الاتجار بالأشخاص" الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجلس طالب في شأن آخر بوضع ضوابط وشروط عمل المكاتب المساحية

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الثامنة والعشرين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني؛ دارة الملك عبدالعزيز، بالاستمرار في دعم الفعاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع في ثقافة المملكة وموروثها التاريخي والحضاري؛ مبيناً أن على دارة الملك عبدالعزيز أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل، وأن تعمّم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.

كما طالب الهيئة العامة للمساحة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة، وكذلك العمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إليها.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال الإحصاءات.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في المجال العلمي والتعليمي، وأيضاً وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة، ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية.