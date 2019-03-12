، 13 يومًا فقط على مفاجأة "أبل" المدوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - منصة جديدة تمامًا في الطريق

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أنها ستقيم مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا يوم 25 مارس، في مقر الشركة على مسرح "ستيف جوبز" العالمي.

ولم تكشف "أبل" أي تفاصيل عما سيدور في هذا المؤتمر، أو ما ستعلن عن الشركة الأمريكية.

لكن موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، كشف بعض التسريبات المتعلقة بما ستكشف عنه "أبل" في مؤتمرها، والذي وصفه بأنه سيكون مفاجأة مدوية.

وأوضح الموقع التقني أن الشركة الأمريكية، تنوي الكشف عن منصة جديدة تمامًا لعرض الفيديوهات مدفوعة الأجر عبر الإنترنت، والمتوقع أن تكون منافسًا شرسًا لخدمة "نتفلكس".

وتجهز "أبل" لتلك التقنية مجموعة من التعاقدات الكبرى، التي ستجعلها تقدم مواد تليفزيونية وسينمائية من مسلسلات وأفلام وبرامج تليفزيونية ووثائقية، منافسةً لتلك المقدمة في "نتفلكس".

ولعل أبرز تلك المفاجأت هي تعاقد "أبل" مع شبكة "إتش بي أو" لبث مسلسلاتها وبرامجها، بجانب المواد التي ستكون من إنتاج الشركة الأمريكية نفسها.

كما أوضح الموقع أيضًا أن "أبل" تنوي الكشف أيضًا عن خدمة جديدة؛ ألا وهي خدمة "أبل نيوز" لعرض الأخبار بطريقة جديدة مبتكرة، والتي ستتيح لكل المستخدمين إمكانية الوصول إلى كل المحتوى الإخباري لناشريها.

كما ستعرض "أبل" أيضًا جيلًا جديدًا من السماعات الذكية الخاصة بها "أبل بودز"، وجهاز الشحن اللاسلكي "آير باور".

وأشارت التسريبات، إلى أن "أبل" قد تكشف أيضًا عن حاسب لوحي جديد من حاساباتها "آيباد"، وأنه سيكون أصغر في الحجم ومتميزًا في الإمكانيات.