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ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومًة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك.
وفي الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولارًا للبرميل، مرتفعة 13 سنتًا بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.
وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولارًا للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.
النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض أوبكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-12
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومًة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك.
وفي الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولارًا للبرميل، مرتفعة 13 سنتًا بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.
وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولارًا للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
11:30 AM
سجلت عقود برنت 66.65 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومًة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك.
وفي الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولارًا للبرميل، مرتفعة 13 سنتًا بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.
وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولارًا للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.
، النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض أوبك ،
المصدر : الخليج 365
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