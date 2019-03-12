، النفط يصعد بفعل تخفيضات معروض أوبك ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت عقود برنت 66.65 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مدعومًة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك.

وفي الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولارًا للبرميل، مرتفعة 13 سنتًا بما يعادل 0.2% عن أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولارًا للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1%.