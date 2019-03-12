، #تفعيل مكالمات واتساب.. مختصون يؤكدون ولا تعليق رسمي.. جرب الآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكدت "الاتصالات" قبل 3 أعوام أن التفعيل بالمملكة يعود للشركة المالكة

أكد عدد من المهتمين بالتقنية على مواقع التواصل، صباح اليوم، أن خاصية الاتصال عبر تطبيق #واتساب، أصبحت متاحة حاليًا بالمملكة.

وتمكّن عدد من مستخدمي تطبيق "واتساب" بالسعودية، اليوم، من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجربتهم للخدمة اليوم؛ فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.

وقال "عبدالله السبيعي" المهتم بقطاع الاتصالات والمتخصص في التطبيقات: "تم تفعيل المكالمات الصوتية والفيديو بالواتساب بالسعودية الآن جربوها"؛ فيما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية المعنية بالسعودية حتى الآن عن ذلك.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، قد أعلن في وقت سابق "قبل عام وأكثر" رفعَ الحجب الكامل عن كل التطبيقات التي لديها خاصية الاتصال الصوتي والمرئي.

مؤكدًا في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات.

وشمل رفع الحجب في ذلك الوقت جميع التطبيقات الأخرى المستوفية جميع المتطلبات التنظيمية، والتي كان من أبرزها خدمة "الفيس تايم" الذي تقدّمها شركة أبل، إضافة إلى "السناب شات" و"السكايب" و"اللاين" و"التليجرام" و"التانقو" و"ماسنجر الفيسبوك" وتطبيقي duo وHangout من شركة جوجل، وغيرها من التطبيقات.

وفي واقعة مشابهة، كانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أكدت في شهر فبراير من العام 2016، أن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق "واتساب" في المملكة وبعض دول العالم يعود للشركة المالكة للتطبيق.

وقالت: "تفعيل خاصية الاتصال الصوتي يعود للشركة المالكة للتطبيق، كما أن هذه الخاصية لا تعمل في العديد من دول العالم ومنها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم توافقها مع تنظيمات تلك الدول.

وأكدت، في بيان توضيحي حينها، حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وفقًا للمهام المنوطة بها؛ في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة.