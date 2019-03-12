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تذمّر عدد من أهالي الباحة من تجاهل حساب وزارة الصحة لمديرية "صحة الباحة" في إعلانها عن إطلاق مشروع المشي، وعدم إدراج المديرية على خارطة المديريات الـ19 المشاركة.
وتشكّلت المديريات المشاركة من المديريات المجاورة: (الطائف، بيشة، عسير، القنفذة)، وغابت الباحة، وشملت خارطة الوزارة مديريات: (الشرقية، الأحساء، حفر الباطن، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، القريات، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، عسير، جيزان، نجران، بيشة).
لترد "صحة الباحة" من حسابها الرسمي، تغريدة الوزارة بـ"صحة الباحة ستكون متواجدة معكم في نفس الموعد"؛ مرفقةً الموعد الزماني والمكاني.
وقد وجد تجاهل الوزارة لمنطقة الباحة، ردوداً على "تويتر"؛ حيث تساءل الإعلامي إبراهيم العذلة: "لماذا الباحة مغيبة"، وأضاف مغرد آخر: "تجاهل من وزارة الصحة لمديرية صحة الباحة، ولماذا لم تعلن صحة الباحة من قبل؟!"، وقال ثالث: "الباحة منطقة لا تراها عين الوزارة؛ بينما تبرز على الخريطة بعض المحافظات".
إعلان "المشي".. حساب "الصحة" يتجاهل الباحة.. والمديرية تردّ ومعها الأهالي!عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-03-12
تذمّر عدد من أهالي الباحة من تجاهل حساب وزارة الصحة لمديرية "صحة الباحة" في إعلانها عن إطلاق مشروع المشي، وعدم إدراج المديرية على خارطة المديريات الـ19 المشاركة.
وتشكّلت المديريات المشاركة من المديريات المجاورة: (الطائف، بيشة، عسير، القنفذة)، وغابت الباحة، وشملت خارطة الوزارة مديريات: (الشرقية، الأحساء، حفر الباطن، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، القريات، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، عسير، جيزان، نجران، بيشة).
لترد "صحة الباحة" من حسابها الرسمي، تغريدة الوزارة بـ"صحة الباحة ستكون متواجدة معكم في نفس الموعد"؛ مرفقةً الموعد الزماني والمكاني.
وقد وجد تجاهل الوزارة لمنطقة الباحة، ردوداً على "تويتر"؛ حيث تساءل الإعلامي إبراهيم العذلة: "لماذا الباحة مغيبة"، وأضاف مغرد آخر: "تجاهل من وزارة الصحة لمديرية صحة الباحة، ولماذا لم تعلن صحة الباحة من قبل؟!"، وقال ثالث: "الباحة منطقة لا تراها عين الوزارة؛ بينما تبرز على الخريطة بعض المحافظات".
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
11:22 AM
لم تدرجها بخارطة المديريات الـ19 المشاركة برغم إداراج ما جاورها من مديريات
تذمّر عدد من أهالي الباحة من تجاهل حساب وزارة الصحة لمديرية "صحة الباحة" في إعلانها عن إطلاق مشروع المشي، وعدم إدراج المديرية على خارطة المديريات الـ19 المشاركة.
وتشكّلت المديريات المشاركة من المديريات المجاورة: (الطائف، بيشة، عسير، القنفذة)، وغابت الباحة، وشملت خارطة الوزارة مديريات: (الشرقية، الأحساء، حفر الباطن، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، القريات، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، القنفذة، عسير، جيزان، نجران، بيشة).
لترد "صحة الباحة" من حسابها الرسمي، تغريدة الوزارة بـ"صحة الباحة ستكون متواجدة معكم في نفس الموعد"؛ مرفقةً الموعد الزماني والمكاني.
وقد وجد تجاهل الوزارة لمنطقة الباحة، ردوداً على "تويتر"؛ حيث تساءل الإعلامي إبراهيم العذلة: "لماذا الباحة مغيبة"، وأضاف مغرد آخر: "تجاهل من وزارة الصحة لمديرية صحة الباحة، ولماذا لم تعلن صحة الباحة من قبل؟!"، وقال ثالث: "الباحة منطقة لا تراها عين الوزارة؛ بينما تبرز على الخريطة بعض المحافظات".
، إعلان "المشي".. حساب "الصحة" يتجاهل الباحة.. والمديرية تردّ ومعها الأهالي! ،
المصدر : الخليج 365
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