، المسند: استقرار جوي عام بانتظار حالة مطرية تبدأ غداً ،

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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام على المملكة مع ترقب حالة ماطرة تبدأ غداً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر اليوم حالة الاستقرار الجوي العام في معظم عناصر الطقس، وفي انتظار حالة مطرية يُتوقع أن تبدأ يوم غد الأربعاء، في نطاق جغرافي محدود وتستمر بضعة أيام .. هذا والله أعلم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
المسند: استقرار جوي عام بانتظار حالة مطرية تبدأ غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-12
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام على المملكة مع ترقب حالة ماطرة تبدأ غداً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر اليوم حالة الاستقرار الجوي العام في معظم عناصر الطقس، وفي انتظار حالة مطرية يُتوقع أن تبدأ يوم غد الأربعاء، في نطاق جغرافي محدود وتستمر بضعة أيام .. هذا والله أعلم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
11:13 AM
أستاذ المناخ: في نطاق جغرافي محدود وتستمر بضعة أيام
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام على المملكة مع ترقب حالة ماطرة تبدأ غداً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر اليوم حالة الاستقرار الجوي العام في معظم عناصر الطقس، وفي انتظار حالة مطرية يُتوقع أن تبدأ يوم غد الأربعاء، في نطاق جغرافي محدود وتستمر بضعة أيام .. هذا والله أعلم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).
، المسند: استقرار جوي عام بانتظار حالة مطرية تبدأ غداً ،
المصدر : الخليج 365
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