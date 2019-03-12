التدخين ممنوع في جامعة أم القرى.. وغرامات مالية على المخالفين ابتداء من شعبان

حذرت جامعة أم القرى من التدخين داخل حرمها الجامعي، وتوعدت بفرض غرامة 200 ريال على من يرتكب هذه المخالفة ابتداءً من شهر شعبان المقبل. وتفصيلاً، قال رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى، الدكتور مشعل بن عواض السلمي، وفقًا لـ”سبق”: إن منع التدخين داخل الحرم الجامعي جاء وفقًا لنظام مكافحة التدخين الذي ينص على منع التدخين في الأماكن التعليمية، وغيرها مما هو منصوص عليه في النظام، إلى جانب حرص جامعة أم القرى على منسوبيها وطلابها، والاهتمام بصحتهم؛ لذا بادرت الجامعة بإنشاء لجنة تختص بمكافحة التدخين والمخدرات مؤخرًا، ووقّعت مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعيات تُعنى بمكافحة التدخين. وأضاف: قامت الجامعة قبل تطبيق قرار المنع بعمل توعية من خلال لوحات توعوية وتثقيفية، ومعارض استهدفت جميع منسوبي الجامعة، وكذلك الطلاب والطالبات. وبدأت تلك الحملة منذ أشهر عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم ” #لا تفقدها”، ووسم “#لا تفقديها”.

وأشار “السلمي” إلى أن اللجنة يتفرع منها لجنة نسائية بشطر الطالبات، تقوم بالدور ذاته برئاسة وكيلة خدمة المجتمع الدكتورة زينب قاضي. لافتًا إلى أنه تم إنشاء عيادة متنقلة بالتعاون مع وزارة الصحة، تهتم بالعلاج، وتستمر لمدة عام. وعن مرحلة ضبط المخالفة قال “السلمي”: بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تم تدريب رجال الأمن في الجامعة لتهيئتهم لمرحلة ضبط المخالفين، الذي سيتم إعلانه لاحقًا عبر ملصقات ولوحات إعلانية داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك شطر الطالبات. ولفت إلى أن ضبط المخالفين سيكون عن طريق “تطبيق” مرتبط بشكل مباشر مع وزارة الداخلية، وتم تدريب رجال أمن الجامعة عليه منذ وقت قبل البدء في تطبيق قرار منع التدخين.

وأكد رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى أن الغرامة المالية لمن يتم ضبطه وهو يدخن داخل الحرم الجامعي تقدر بـ200 ريال. مشيرًا إلى أن البدء في تطبيق الغرامة سيكون – بمشيئة الله – في شهر شعبان المقبل تحت شعار “جامعتنا نقية بلا تدخين”. ولفت “السلمي” إلى أن قرار منع التدخين يشمل فروع الجامعة في المحافظات، وينطبق عليها مثل ما ينطبق على الجامعة بمقرها الرئيس في العابدية. مطالبًا منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات بالتعاون مع أهداف اللجنة، والوصول إلى النتائج المطلوبة حتى تكون جامعة أم القرى بلا تدخين. وختم تصريحه بعبارات الشكر والتقدير لمدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل وحرصه الدائم على كل ما فيه مصلحة الجامعة ومنسوبيها وطلابها.