شاهد: كشف حقيقة حادث قطار الحرمين

كشفت هيئة مكافحة الشائعات عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” حقيقة الأنباء المتداولة حول وقوع حادث بقطار الحرمين أمس الإثنين حيث أكدت أن الفيديوهات التي تداولها المواطنون عبر تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الإجتماعي تعود لفرضية أمنية نفذتها فرق الدفاع المدني في جدة.

وقالت مكافحة الشائعات في تغريدة: “مايتداول عن #حادث_قطار_الحرمين غير صحيح, والصور المتداولة لفرضية (تجربة) إنحراف #قطار_الحرمين بإصابات ووفيات غير حقيقية والتي قام بها #الدفاع_المدني بتاريخ 11 مارس 2019”.

في سياق متصل بحثنا عن حقيقة الصور المتداولة اليوم فاكتشفنا أنها تعود لحادث وقع في جدة عام 2016 وكان عبارة عن اصطدام معدة بأخرى لأحد مقاولي قطار الحرمين ما أدى لوفاة شخص وإصابة أربعة مشيرة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.