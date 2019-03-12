منها ناسخ مفاتيح.. بالأسماء: 14 مهنة محظورة على الوافدين ومخصصة للسعوديين فقط

يحظر على الوافدين العمل في 14 وظيفة حيث لا يجوز توظيف العامل غير السعودي عليها، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام العمل.

وبحسب “عكاظ”، فإن الـ 14 وظيفة المحظورة على الوافدين تضمنت: كبير إداريي موارد بشرية، وكاتب شؤون موظفين، وحارس أمن خاص، ومدير شؤون موظفين، وكاتب دوام، والمعقبين، ومدير شؤون عمل وعمال.

وأوضحت اللائحة أن من الوظائف المحظورة على الوافدين أيضا: كاتب استقبال عام، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومدير علاقات أفراد وكاتب استقبال فندقي، ومخلص جمركي، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب استقبال مرضى وكاتب شؤون أفراد، وكاتب شكاوى، وكاتب توظيف، وأمين صندوق”.

وشددت اللائحة على أنه لا يجوز إسناد أي من مهمات تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر”.