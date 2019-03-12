بعد اختفائه الغامض.. العثور على ستيني متوفى في الطائف بطريقة صادمة

عثرت فرق البحث والإنقاذ، على مواطن ستيني اختفى منذ يومين في الطائف، إلا أنه كان متوفيًا بطريقة صادمة.

وبحسب “سبق”؛ فإن الستيني المفقود بمركز العطيف، سقط في تجويف بين خزان مياه والحفرة المحيطة؛ مما أدى إلى وفاته وجرى انتشاله من قبل فرق الإنقاذ.

وكانت أسرة المسن أعلنت عن اختفائه عن أنظارهم منذ مساء أول أمس السبت في مركز العطيف، على طريق “الطائف- الرياض” السريع.

يشار إلى أن المسن حامد بن عزاب يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من ضعف في الذاكرة والنطق.