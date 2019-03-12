أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هناك 4 خطوات لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية. وقالت الزكاة والدخل: إن تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية تشمل الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط هنا. وتابعت الزكاة والدخل أن الخطوة التالية تشمل اختيار الضرائب غير المباشرة (ضريبة السلع الانتقالية)، ثم بعد ذلك يتم تعبئة الإقرار الضريبي، ثم الخطوة الأخيرة وهي سداد الفاتورة المستحقة خلال 15 يومًا من نهاية الفترة الضريبية من خلال نظام السداد.

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