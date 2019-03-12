من هو الأمير فيصل بن بدر الذي أعلن الديوان الملكي وفاته.. وماهي آخر تغريدة كتبها قبل رحيله

بعد إعلان الديوان الملكي وفاة الأمير، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود – عضو شرف نادي النصر -شارك عدد كبير من السعوديين، في نعي الأمير الشاب حيث أثار خبر وفاته بشكل مفاجئ حالة من الحزن بين أقاربه وأصدقائه وجمهور الكرة.

وآخر ما كتبه الأمير الراحل، عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“، تغريدة عن فوز فريقه يوم الجمعة الماضية قال فيها ”الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاءالله“.

والاسم الكامل للأمير الراحل هو فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

وشغل والد الراحل، الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، سابقاً، منصب عضو شرف ورئيس النادي الأهلي.

وتزوج الأمير الراحل قبل نحو عام من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير في حفل عائلي كبير.

وقدم رئيس نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين في وفاة عضو شرف نادي النصر الأمير الراحل . فيما شارك عدد كبير من مشجعي باقي الأندية، في نعي الأمير.