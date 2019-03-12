«الكهرباء» تدشن تطبيق «حاسبتي» لحساب الفاتورة تقديريًا قبل صدورها

دشنت الشركة السعودية للكهرباء، تطبيقًا خاصًا بخدمة «حاسبتي» على الأجهزة الذكية بنظامي IOS وAndroid، ويمكن للمشترك الاستفادة من الخدمة عبر تحميل التطبيق من خلال الموقع الإلكتروني.

وكشفت «السعودية للكهرباء»، أن استخدام الخدمة سيكون بطريقة سهلة؛ عبر إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، وستقوم حاسبتي بإظهار بقية معلومات الاشتراك، حيث يمكن للتطبيق أن يتذكر رقم الاشتراك تلقائيًا فيما بعد ليصبح دخوله للخدمة بعد ذلك ميسرًا.

وجددت «السعودية للكهرباء»، دعوتها لمشتركي القطاع السكني للدخول إلى خدمة «حاسبتي» التي أطلقتها في ديسمبر الماضي، لقراءة كمية الاستهلاك مقارنة بفترة الاستهلاك.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للمشترك قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، وتنفذ «حاسبتي» تلقائيًا إجراء الحسابات الخاصة بالمشترك، من حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة ومعامل الضرب والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها بسرعة فائقة.

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وفي حال وجود قراءة فعلية، تقدم «حاسبتي» للمشترك، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك، والقيمة التقديرية للاستهلاك المتوقعة، ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي المبلغ التقديري المطلوب سداده، كما تُظهر «حاسبتي» للمشترك قيمة المبالغ (غير المفوترة) حتى لحظة القراءة بشكل تقديري.

وبيّنت «السعودية للكهرباء»، أن خدمة «حاسبتي» مرتبطة آليًا بأنظمة الشركة، مشيرة إلى أن لديها أيضًا «تطبيق الكهرباء ALKAHRABA»؛ لتسهيل وتيسير خدمات المشتركين، واستعراض تفاصيل الفاتورة، وتقديم الاعتراضات والشكاوى، والاطلاع على بيانات السداد، وشرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة «أرقامي» التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق، ليسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلًا في أي وقت.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، الشهر الماضي، دعت المشتركين، إلى التسجيل في خدمة «الفاتورة الثابتة»، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري؛ ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وجاء ذلك، بعد نجاح التجربة للمشتركين الذين انضموا للخدمة في الفترة السابقة، ونجاحها من خلال برنامج «تيسير»، الذي نظم سداد المشتركين لفواتيرهم وكانت مبالغ التصفية في نهاية البرنامج عادلة ومعقولة، خاصة أنها وازنت مصروفاتهم خلال فترة الصيف.