فيديو.. المحلل السياسي أحمد الشهري: مبلغ رشاوى قطر للفيفا يتجاوز المليار دولار

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي د. أحمد الشهري أن مبلغ رشاوى قطر للفيفا يتجاوز المليار دولار.

وأضاف في مداخلته مع نشرة التاسعة على قناة mbc أن هناك الكثير من الهدايا الأخرى التي أهداها نظام الحمدين للفيفا.

وأضاف أن هذه الرشاوى تنوعت بين رشاوى مالية وشقق وفيلات وسيارات ورحلات ترفيهية، وقد تجاوزت مبلغ المليار دولار بكثير.

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وتابع أن هذا العمل وهذه الرشاوى تندرج ضمن المشاريع المشبوهة والإرهابية، التي تورط فيها تنظيم الحدين ومنها المشروع السياسي والمشروع العسكري والإعلام والرياضة وغيرها وكلها فشلت.

ولفت إلى أن تنظيم الحمدين استنزف أموال وثروات ومقدرات الشعب القطري، ولم يجلب على الشعب القطري سوى الفقر والخراب والدمار.