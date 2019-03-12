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العثور على جثة مسن بعد 48 ساعة من اختفائه بالطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالطائف، من العثور على مواطن ستيني، لكنه كان متوفًى، إثر سقوطه في تجويف بين خزان مياه وحفرة محيطة.
وكان متابعات الخليج 365 المتوفى، رحمه الله، قد اختفى منذ يومين في مركز العطيف، على طريق الطائف – الرياض السريع.
يشار إلى أن المسن يبلغ من العمر 60 عاماً وكان يعاني من ضعف في الذاكرة والنطق.
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