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العثور على جثة مسن بعد 48 ساعة من اختفائه بالطائف

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2019-03-12

العثور على جثة مسن بعد 48 ساعة من اختفائه بالطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالطائف، من العثور على مواطن ستيني، لكنه كان متوفًى، إثر سقوطه في تجويف بين خزان مياه وحفرة محيطة.

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وكان متابعات الخليج 365 المتوفى، رحمه الله، قد اختفى منذ يومين في مركز العطيف، على طريق الطائف – الرياض السريع.

يشار إلى أن المسن يبلغ من العمر 60 عاماً وكان يعاني من ضعف في الذاكرة والنطق.

 





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