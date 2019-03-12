موهبة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

2019-03-12

متابعات الخليج 365- واس

‏تشارك مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، الذي ينطلق الأربعاء المقبل في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى 23 مارس الجاري، تحت شعار “الكتاب.. بوابة المستقبل”.

وتتواجد “موهبة” في معرض الكتاب في جناح الطفل للعام الثاني على التوالي، بحضور لافت بورشة عمل، تتميز بهوية متجددة، وأفكار خلاقة، تتنوع بين التعليم والتدريب والترفيه، وتعزيز ملكة حب القراءة، وصناعة الشغف بالكتاب لدى الصغار ثروة الوطن المستقبلية.

وصممت ورشة العمل على شكل كتاب يتم وخلالها توظيف أكثر من فكرة، لفتح الباب واسعا أمام إبداع وتألق الصغار من خلال اختيار الطفل عنوانا لكتابه الخاص لتنشيط العصف الذهني لديه وتنمية التفكير الإبداعي، واختياره ثلاثة مواضيع ليكتبها داخل الكتاب، لتنمية حبه للكتابة والتأليف، وتشجيعه على تكوين جمل من بعض الكلمات.

وهدفت موهبة من وراء ورشة العمل إلى تنمية الذكاء اللغوي والاجتماعي للطفل، وتطوير الطلاقة اللغوية المندرجة تحت التفكير الإبداعي، وتدريبه على مهارة الحوار وكتابة القصة.

وقال معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي: إن موهبة تحرص على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب بشكل دوري منذ عام 2011، سعيا منها إلى ايجاد قنوات تواصل مع فئات المجتمع كافة، ونشر ثقافة ومناخ الموهبة والإبداع والابتكار في ربوع الوطن.

وأضاف الدكتور المتحمي أن ورشة العمل هذه انعكاس لتحقيق رسالة موهبة لتمكين الموهوبين والمبدعين كونهم الرافد الأساسي لازدهار الإنسانية، خاصة أن أطفال اليوم هم رواد وقادة المستقبل، مؤكداً حرص موهبة على التواجد في معرض الرياض الدولي للكتاب، باعتباره أحد أكبر المهرجانات والفعاليات الثقافية في المنطقة، ويتوافد عليه أكثر من مليون زائر وتشارك فيه هذا العام 913 دار نشر حكومية وأهلية، و 500 ألف عنوان، و 1750 مشاركاً وعارضاً، من 30 دولة عربية وأجنبية، ويضم أكثر من 200 فعالية ثقافية.