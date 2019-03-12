الان تتابع التعليم: جهات رقابية تتابع الميزانية التشغيلية للمدارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : سمحت وزارة التعليم للجهات الرقابية بالقيام بزيارات ميدانية لمدارس البنين والبنات للاطلاع على سير واجراءات العمل المالي فيما يخص الميزانية التشغيلية داخل كل مدرسة وكذلك الاطلاع على المستندات والنماذج المستخدمة. وبحسب تعميم وجه لكافة قادة المدارس (بنين وبنات) وحصلت “الخليج 365” على نسخة منه فقد طالبت الوزارة الجميع بالتعاون مع مندوبي الجهات الرقابية أثناء زياراتهم وتسهيل مهامهم واطلاعهم على أي مستندات أو بيانات يتم طلبها خلال زياراتهم للمدارس.

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