الان تتابع «الخليج 365» تكشف آخر موعد لرفع طلبات المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : علمت “الخليج 365” من مصادرها بأن آخر موعد لرفع طلبات نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام ١٤٣٩/١٤٤٠ للذين تنطبق عليهم أيا من حالات النقل الواردة في تعميم نائب الوزير هو يوم الاثنين الموافق ٢٤/٨/١٤٤٠. علما بأن التقديم الكتروني عبر برنامج عين لخدمات المعلم.

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