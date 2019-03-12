الان تتابع وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين بجامعة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365: أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1440/1441هـ بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. Advertisements وطالبت إدارة الجامعة من تتوفر لديه المؤهلات العلمية التقدم على موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 4 / 7 / 1440 هـ ولمدة عشرة أيام. ولمزيد من التفاصيل وشروط الوظائف على الرابط التالي: https://portal.bu.edu.sa/web/deanship-of-faculty-affairs/home/-/asset_publisher/9gZUbYoHB75x/content/–4

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