الان تتابع وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين بجامعة الباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365:
أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1440/1441هـ بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.
وطالبت إدارة الجامعة من تتوفر لديه المؤهلات العلمية التقدم على موقع الجامعة الإلكتروني اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 4 / 7 / 1440 هـ ولمدة عشرة أيام.
ولمزيد من التفاصيل وشروط الوظائف على الرابط التالي:
https://portal.bu.edu.sa/web/deanship-of-faculty-affairs/home/-/asset_publisher/9gZUbYoHB75x/content/–4
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