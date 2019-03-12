الآسيوي يعاقب منتخب الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب الإماراتي باللعب دون جمهور في مباراته الأولى على ملعبه بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023، وغرامة قيمتها 150 ألف دولار بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة قطر بالدور نصف النهائي لكأس آسيا التي استضافتها الإمارات أخيرا.

وخلال المباراة ألقى عدد من مشجعي المنتخب الإماراتي أحذية وقارورات إلى أرضية الملعب.