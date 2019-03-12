الخميس انطلاق دولية حائل للشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق بعد غد منافسات بطولة حائل الدولية للشطرنج «رجال وسيدات» في نسختها الأولى، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للعبة والغرفة التجارية بحائل.

وأكمل اتحاد الشطرنج استعداداته لتنظيم الحدث الذي رصدت له جوائز مالية تصل إلى 150 ألف ريال تتضمن جوائز لأول 12 فائزا، وجوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية، وجوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية تحت 16 سنة.

من جهته أوضح أمين عام اتحاد اللعبة عبدالرحمن الصبحي أن اتحاد الشطرنج تلقى طلبات من نجوم اللعبة للمشاركة في البطولة، وجرى اعتماد مشاركة 14 أساتذة دوليين و9 أستاذات دوليات.