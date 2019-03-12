أبرز مباريات اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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مانشستر سيتي الإنجليزي وشالكه الألماني 11م
يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني 11م
دوري أبطال آسيا
باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي 4:00م
الهلال السعودي والدحيل القطري 6:45م
الاستقلال الإيراني والعين الإماراتي 6:30م
السد القطري وبیرسبولیس الإيراني 6:45م
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