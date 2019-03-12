أبرز مباريات اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي وشالكه الألماني 11م يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني 11م Advertisements دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي 4:00م الهلال السعودي والدحيل القطري 6:45م الاستقلال الإيراني والعين الإماراتي 6:30م السد القطري وبیرسبولیس الإيراني 6:45م



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