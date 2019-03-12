اخبار السعوديه

أبرز مباريات اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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مانشستر سيتي الإنجليزي وشالكه الألماني 11م

يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني 11م

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دوري أبطال آسيا

باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي 4:00م

الهلال السعودي والدحيل القطري 6:45م

الاستقلال الإيراني والعين الإماراتي 6:30م

السد القطري وبیرسبولیس الإيراني 6:45م


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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