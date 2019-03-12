احتجاجات مدرسية في 89 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

أعلن منظمون أنه من المقرر أن تكون هناك احتجاجات مدرسية للمطالبة باتخاذ إجراء لمكافحة تغير المناخ في أكثر من ألف مدينة وبلدة في 89 دولة الجمعة المقبل.

وتعتبر الفتاة السويدية المدافعة عن البيئة جريتا ثونبرج (16 عاما) دافعا وراء الاحتجاجات العالمية التي ستتم في 15 مارس. وكتبت جريتا على تويتر «هذا الصباح: 89 دولة و1057 مكانا! هل يمكننا أن نصل إلى مئة دولة بحلول الجمعة؟».

وحتى أمس، هناك خطط لتنظيم 141 احتجاجا في ألمانيا و117 في الولايات المتحدة و109 في إيطاليا و95 في السويد و81 في بريطانيا.