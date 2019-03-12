جمع 93 ألف دولار لعاملة فصلت من عملها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج

تمكنت حملة تمويل جماعي تهدف إلى جمع المال من أجل عاملة منازل فلبينية، تردد أنها قد تم فصلها من عملها بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان، من جمع أكثر من 93 ألف دولار أمريكي حتى صباح أمس.

وقد تم تشخيص إصابة العاملة بيبي جين آلاس بسرطان عنق الرحم من الدرجة الثالثة في فبراير الماضي، ثم فصلها صاحب العمل في هونج كونج عن العمل بعد وقت قصير من تشخيص حالتها، بحسب ما جاء على صفحة جمع التبرعات في فيس بوك.