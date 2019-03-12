السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة بلغت نسبة الأفراد السعوديون (ذكور وإناث) الذين يستخدمون التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط الرياضي 17.90 % من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة ببنما بلغت نسبة غير السعوديون (ذكور وإناث) 3.59 % من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة لعام 2018م



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كانت هذه تفاصيل خبر إجمالي الأفراد الذين يستخدمون التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط الرياضي على مستوى المملكة لعام 2018 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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