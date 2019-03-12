، "إنه لأمر مخيف" .. استمع لـ "صوت" الكون بعد أن سجّلته "ناسا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وكالة الفضاء الأمريكية: تم إنشاؤه من بيانات الموجات فوق الصوتية

"إنه أمر مخيف" كان ذلك هو التعليق الأبرز على مقطع فيديو نشرته وكالة "ناسا" سجّلت فيه "موسيقى" الكون، حيث تم إنشاؤه من بيانات الموجات فوق الصوتية.

وقام العلماء بتحويل صور لمجموعة من المجرات التي التُقطت بوساطة تلسكوب هابل باستخدام كاميرا Wide Field Camera 3حيث تم تخصيص صوت لكل عنصر.. حصلت النجوم والمجرات المدمجة على نغمات قصيرة وواضحة، بينما حصلت المجرات الحلزونية على أصوات طويلة ذات ارتفاعات متفاوتة.

وقالت "ناسا": "ربما هذا النوع الأكثر غرابة من الموسيقى التي سمعتموها في وقت ما".

ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، فقد بدت الموسيقى لمستخدمي الإنترنت مخيفة جداً ولكن "ترفيهية".