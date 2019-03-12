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يشارك وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ الجمعة المقبل، في الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها "الصحة" في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك تحت شعار "امش 30".
وأوضحت "الصحة" أن انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة بالرياض، بعد صلاة العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات وتستمر لمدة شهر؛ مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
الجمعة المقبل .. وزير الصحة يشارك في حملة "امش 30"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-12
يشارك وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ الجمعة المقبل، في الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها "الصحة" في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك تحت شعار "امش 30".
وأوضحت "الصحة" أن انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة بالرياض، بعد صلاة العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات وتستمر لمدة شهر؛ مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
12 مارس 2019 - 5 رجب 1440
09:14 AM
تهدف إلى زيادة الوعي تجاه المشي للمساهمة في تحقيق "2030"
يشارك وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ الجمعة المقبل، في الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها "الصحة" في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك تحت شعار "امش 30".
وأوضحت "الصحة" أن انطلاق الفعالية سيبدأ من داخل ميدان جامعة الأميرة نورة بالرياض، بعد صلاة العصر، كما ستنطلق فعاليات متزامنة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات وتستمر لمدة شهر؛ مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، مشيرة إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.
تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
، الجمعة المقبل .. وزير الصحة يشارك في حملة "امش 30" ،
المصدر : الخليج 365
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