، "الأرصاد" تنبّه 3 مناطق: هطولات رعدية وغبار والرؤية شبه منعدمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ صباحاً وتستمر حتى المساء .. والأمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات صباحية متقدمة لمناطق: عسير والباحة والمدينة المنوّرة، من هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية بعسير، فيما تهطل الأمطار الرعدية إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد في الباحة.

وحذّر تنبيه المدينة المنوّرة من نشاط في الرياح السطحية يثير الأتربة والغبار ويؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق الهيئة تبدأ الحالة في منطقة عسير في العاشرة صباح اليوم وتنتهي في السابعة مساءً، فيما تبدأ في الباحة في التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وفي المدينة تبدأ في الثامنة صباحاً وتستمر 12 ساعة.

وتشمل في عسير: أبها وخميس مشيط وبيشة والنماص وسبت العلايا ومحايل عسير وظهران الجنوي والأجزاء المجاورة، فيما تشمل في الباحة: بلجرشي والعقيق والمخواة وقلوة المندق وبني كبير وما جاورها، وفي المدينة تشمل: مهد الذهب وينبع والعلا والبدايع والحناكية وبدر العرجاء وما جاورها.