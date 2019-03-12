، تحذير: "القوات الحمراء" ستسحق الجيش الأمريكي في الحرب المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق سيناريوهات محاكاة لمواجهات عسكرية لاختبار قدرة "الأقوى بالعالم"

وفق نتائج سيناريوهات محاكاة للمواجهات العسكرية، حذّر محللو حروب من أن الولايات المتحدة التي تملك "أقوى جيش في العالم" ستفشل في مواجهة روسيا والصين في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.

وتحت رعاية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قدّمت مؤسسة (راند) البحثية غير الربحية، سيناريوهات محاكاة حرب لاختبار مدى قدرة القوات الأمريكية على مواجهة القوى العظمى العسكرية الرائدة الأخرى في العالم.

في الأسبوع الماضي، كشف محللو راند، في أحد السيناريوهات، تكبّد الولايات المتحدة خسائر فادحة؛ على الرغم من إنفاقها ما يقرب من تريليون دولار سنويًّا على الجيش، وهو ما يتجاوز إنفاق أي دولة أخرى بأكثر من الضعف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقرير لموقع "بريكنغ ديفنس" العسكري، أن روسيا والصين هزمتا "القوات الزرقاء في المحاكاة".

وعادة ما يتم تمويه القوات الأمريكية باللون الأزرق في عمليات المحاكاة.

وقال الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد، ديفيد أوشمانيك: "في ألعابنا، عندما نقاتل روسيا والصين، تُهزم القوات الأمريكية هزيمة ساحقة".

وأضاف: "نخسر الكثير من القوات، نفقد الكثير من المعدات، عادة ما نفشل في تحقيق هدفنا المتمثل في منع عدوان الخصم".

وقالت "سكاي نيوز" اليوم: تشمل محاكاة الحروب جميعَ أشكال المعارك: البرية والبحرية والجوية والفضائية والإلكترونية.

ووفقًا لـ"راند"، فعادة ما تحرق القوات المعتدية "الحمراء" القواعد العسكرية الأمريكية على الأرض، وتغرق السفن الحربية، وتتلف الأنظمة الإلكترونية.

أما نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق والخبير في ممارسة حروب المحاكاة "روبرت وورك"؛ فقال: إن طائرة إف- 35 الأمريكية، التي تُعد بمثابة المقاتلة الأكثر تطورًا من نوعها، معرّضة للخطر.

وأشار إلى أنه "في كل حالة أعرفها، تتحكم إف- 35 في الحرب الجوية عندما تحلق عاليًا في السماء؛ لكنها عندما تتواجد في الميدان تستهدفها القوات المعادية وتُتلف أعدادًا كبيرة منها".