، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.