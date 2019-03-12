السعودية اليوم / "فن الكويلينج" ورشة عمل بجامعة نجران



نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات أمس، ورشة عمل عن فن طي الورق"الكويلينج"بالآوريغامي اليابانية، وذلك بمبنى كلية اللغات والترجمة.

وتضمنت الورشة التي تهدف إلى تعريف الطالبات بنوع جديد من أنواع الفنون, على عدد من المحاور منها تاريخ فن طي الورق وتطوره مع الزمن، وشرح الأدوات المستخدمة لفن طي الورق وطريقه استخدامها، وكذلك عرض نماذج لأنواع فن طي الورق واستخداماته المتنوعة، مع تطبيق عملي لهذا الفن.

وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات الدكتورة صباح الصبحي أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من حرص العمادة على تنفيذ الأنشطة التي تخدم المجتمع والمسيرة التعليمية، وتنمية مهارات الطالبات وتطويرها من خلال التعريف بأساسيات هذا الفن لتلبية احتياجاتهن وخدمةً لمسيرتهن ومستقبلهن.

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08:52ت م

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