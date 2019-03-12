السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقد إنشاء حدائق وممرات مشاه وساحات بقلوة



‏الباحة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

وقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات لبلدية محافظة قلوة، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 3.105.110 ريالاً، وذلك في مكتبه بالأمانة، بحضور رئيس بلدية محافظة قلوة المهندس عوض بن ملفي القحطاني.

وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.

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