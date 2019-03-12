الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

صرح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشئون التعليميـة الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني عن رغبة الجامعة بشغل بعض التخصصات الأكاديمية الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين بأعضاء هيئة تدريس بمراتب أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد) ووظائف مدرسي لغة لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات للعام الدراسي 1440/1441هـ.

على أن يتم استقبال الطلبات اعتباراً من الأحد 3/7/1440هـ الموافق 10/3/2019م حتى يوم الخميس 14/7/1440هـ الموافق 21/3/2019م (حسب تقويم أم القرى ).

بينما أكد مدير عام إدارة شئون الموظفين الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعيد المالكي بان التقديم على هذه التخصصات سوف يكون على الموقع الالكتروني ولن تقبل الطلبات الورقية وذلك وفقاً للمدة والتواريخ المحددة بالإعلان.

Advertisements

ومن الشروط المطلوب توفرها في المتقدمين أن يجتاز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس بمراتب (أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد) ووظائف مدرسي اللغة بجميع قطاعات الجامعة.

وان لا يكون المتقدم من شاغلي الوظائف الحكومية وسيتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 3/7/1440هـ الموافق 10/3/2019م حتى يوم الخميس 14/7/1440هـ الموافق 21/3/2019م ( حسب تقويم أم القرى ) فعلى من لديه القدرة وتنطبق عليه الشروط المطلوبة .

أن يتقدم بسيرته الذاتية صورة من مؤهلاته العلمية صورة من شهادات الخبرة العملية معادلة المؤهلات العلمية لمن حصل عليها من غير الجامعات السعودية .

وذلك بصيغة PDF ولن تقبل الطلبات الورقية وكذلك لن يتم قبول الطلبات بعد انتهاء فترة التقديم – وللاطلاع على التخصصات والوظائف المطلوبة فانه يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة على الانترنت (https://www.kau.edu.sa).

وللاستفسار يمكن التواصل على الهاتف : 8001169528 أو على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]