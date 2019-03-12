الهلال الأحمر بجدة يشارك في فرضية قطار الحرمين

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة في خطة فرضية قطار الحرمين التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بمقر محطة القطار في حي النسيم بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الفرضية تمثلت في تلقي غرفة العمليات بلاغاً في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، يفيد بوقوع حادث انشطار قاطرة من القطار.

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حيث شارك بالموقع 11 فرقة إسعافية، وفرقة فرز طبي ورفع الجاهزية بالمراكز الإسعافية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الإصابات بموقع الفرضية بلغت 7 حالات حرجة ، و 5 حالات متوسطة ، و 14 حالة طفيفة عُولجت بالموقع ، إلى جانب حالتي وفاة.

وبين أبوزيد أن الهدف من هذه التجربة الوقوف والتحقق من مدى استعداد وجاهزية الجهات الحكومية كافة، والجهات المساندة ذات العلاقة في حالة حدوث أي حادث من هذا النوع وغيره وتتطلب مباشرتها – لا قدر الله- ، مؤكداً أن الفرضية حققت الأهداف المرجوة منها.