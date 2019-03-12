دخول حساب المواطن 1440 : خطوات الاعتراض على قيمة الاستحقاق النقدي من خلال البرنامج .. رقم هاتف...

دخول حساب المواطن 1440 وذلك عبر رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني، والذي تم من خلاله صرف الدفعات السابقة، من الدفعة الأولى وحتى الدفعة التي تصرف هذا الشهر، ويتم ذلك من خلال دخول حساب المواطن 1440، ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني في الدفعات السابقة، ولمن لم يتسلم الدفعة المالية الخاصة به، يستطيع التسجيل على الموقع من جديد، وقد اكد السيد وزير العمل، السيد العصيمي، بأن الدفعات النقدية سيتم إيداعها في الحساب في خلال ساعات.

دخول حساب المواطن 1440

هذا وقد صرحت خدمة العملاء في حساب المواطن إلى أنه في حال تم قبول اعتراض المستفيد سيتم إعادة دراسة الأهلية من جديد وستعلن نتيجة أهليته في الدورة التالية أما إذا تم رفض الاعتراض يمكن الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض، كما صرح برنامج حساب المواطن أن تقديم الاعتراض لا يعني قبوله من قبل إدارة حساب المواطن وبالرغم من أنه حق أصيل لكل مشترك أن يتقدم بالاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ الدفعة المعترض عليها إلا أن القرار النهائي بيد إدارة البرنامج التي تفحص كل المستندات بدقة وتتأكد من أحقية المستفيدين للدعم.

دخول حساب المواطن 1440

يتم الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال نفس الموقع الذي يتم التسجيل فيه واستلام الدفعات النقدية، حيث يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات الخاصة به، ويقوم أيضا بذكر الدخل النقدي له بالكامل، والذي يتم على هذا الأساس تحديد القيمة المستحقة له من الدعم، كما يتمكن من تقديم التظلمات على قيمة الدعم من نفس الموقع، البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa.

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال. Advertisements وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

رقام هاتف حساب المواطن المختصر

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وكان برنامج “حساب المواطن”، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير 2017، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.

إجمالي دخل الأسرة الشهري فدخل الأسرة الشهري هو من المحددات الرئيسية لتحديد قيمة الاستحقاق، ففي حالة عمل رب الأسرة فقط دون عمل زوجته، فيكون دخل الأسرة هو دخل الزوج فقط، وأما في حالة عمل الزوجة فقط، فيكون إجمالي دخل الأسرة هو دخل الزوجة فقط، أم في حالة عمل الزوج والزوجة، فيكون دخل الأسرة في هذه الحالة هو مجموعة دخل الزوج مع دخل الزوجة.

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