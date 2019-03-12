نظام نور المركزي لتسجيل طالب جديد أول ابتدائي روضة الأطفال الحكومية بهوية ولي الأمر : طريقة إدخال...

وتشتمل القواعد والإجراءات على تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي الذين أكملوا 6 سنوات في اليـوم الأول من بداية العام الدراسي 1435/ 1436، وهم من تاريخ ميلادهم في 11/6/ 1429 وما قبله ولغاية ثماني سنوات و3 أشهر، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنـوات بتسعـين يوماً فقط، ولا يقبل إلا من كان تاريخ ميلاده في 2/7/ 1430، وأيضاً قبول من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوما شريطة أن يتجـاوز مرحلة رياض الأطفال، وأن يكون تاريخ ميلاده في 5/8/ 1430 فما قبله، وأن يكون لديه ما يثبت التحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولمدة فصلين دراسيين، ويتولى ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته في نظام “نور” حسب المواعيد الزمنية المحددة للطلاب السعوديين وغير السعوديين