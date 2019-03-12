تسجيل جديد في حساب المواطن 1440 : رقم تليفون البرنامج وأخر والمستجدات .. الاعتراض على الاستحقاق وعدم...

تسجيل جديد في حساب المواطن 1440 هو حساب حكومي بالمملكة العربية السعودية تعرف عليه وعلى الفوائد التي ترجع على الفرد والمجتمع منه، وموعد موقع تسجيل حساب المواطن في هذا البرنامج الذكي، وتعرف أيضا على مستحقي هذا الدعم من المواطنين السعوديين والقيمة المصروفة لكل مواطن منه والموعد الذي يتم تحديده لصرف مستحقاته، تسجيل حساب المواطن 1440 هو برنامج حكومي يهدف في الأساس لتخفيف أعباء غلاء الأسعار عن كاهل المواطن العادي ويقوم بصرف مبالغ محددة للمواطن محدود الدخل في مواعيد يتم تحديدها على موقع حساب المواطن، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته على موقع تسجيل حساب المواطن 1440 ويتم تحديد موعد وقيمة الدعم الحكومي له، وذلك من خلال عمل أيقونات لدراسة وافية للحالات لضمان الاستحقاق.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1440

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال. وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

حساب المواطن تلقى 145 ألف حالة اعتراض على إثبات الأهلية

ويستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1440

ويمكن للمسجلين في البرنامج زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج.

تسجيل جديد في برنامج حساب المواطن للدعم النقدي 1440

تم تسجيل ما يتجاوز 13 مليون فرد على حساب المواطن في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي في 2018، والذي اهتمت كثيرا فيه بشكل أساسي بالمواطن وحمايته من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر فيه، وتم تحديد الفئات المستهدفة للدعم الحكومي كالآتي: الأفراد المستقلون، الأفراد الحاملين لبطاقات التنقل، المرأة السعودية المتزوجة من مواطن أجنبي، الأسر السعودية.

ومن الجدير بالذكر تصريح المشرف العام على برنامج حساب المواطن السيد/ علي راجحي، فقد صرح أنّ حاسبة الدعم هذه والخاصة ببرنامج حساب المواطن، تتيح لكل مستفيد من الدعم المقدم، تتيح معرفة احتساب القيمة التقديرية الخاصة بالدعم المرتقب، كما أوضح وأضا فمن خلال المؤتمر الصحفي، الذي تستضيفه وكالة الأنباء السعودية “واس” في العاصمة الرياض: أنَّ “البيانات التي تستند إليها حاسبة الدعم، تصل دقّتها إلى 90%”.

وبحسب ما تم إيداعه فقد تفاوت الدعم من مواطن لآخر بدأ الدعم من 300 ريال للفرد الذي يبلغ راتبه 14500 ريال ولديه زوجة وثلاثة أطفال أقل من سن 18 عاما، وهناك من كان لديه 6 أبناء اثنان منهم فوق الـ 18 وزوجة وكان مرتبه 18 ألفا تم دعمه بـ 1400 ريال، بينما كان هناك قلة لم تنطبق عليهم الآلية غالبيتهم مستقلون ورواتبهم تجاوزت 7 آلاف ريال.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

اعتماد سياسات حساب المواطن رسميا

اعتمد مجلس الوزراء، سياسات برنامج “حساب المواطن”، والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج، وشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت حساب المواطن، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية.

رقم هاتف حساب المواطن

احتساب استحقاق حساب المواطن.. وهذا المثال وأكدت المعلومات أن الطريقة الحسابية تعتمد على معايير رئيسية تتمثل في الدخل الإجمالي للأسرة وعدد التابعين وسنهم. Advertisements وتشير المعلومات إلى أن ضوابط الدعم حدد فيها عدة ضوابط منها “حد مانع” وهو حد الدخل الأعلى الذي يمنع الأسرة من الحصول على أي دعم ، إضافة إلى “معدل التناقص” وهو حد معين يبدأ فيه تناقص الدعم عندما يصل إليه الدخل الإجمالي للأسرة. وتؤكد المعلومات أن الحد المانع وحد التناقص سيكون متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين وسنهم وفقا لآلية احتساب الدعم حيث يرتفع الحد المانع وحد التناقص كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة. ونفت مصادر مطلعة ما تردد بأنه تقرر تخصيص مبلغ 300 ريال لرب الأسرة و150 ريالاً للتابعين من عمر 18 سنة وأعلى ، و 100 ريال من عمر 18 وأقل ، مشيرة إلى أن الـ 300 ريال تعتبر الحد الأدنى للدعم الذي سيقدم للفرد المستقل فيما لم يتضمن القرار الحد الأعلى للدعم لأنه سيكون متغيرا، مبينة أن مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل (الذي لم يصل مقدار دخله لحد التناقص) يتجاوز 370 ريالا. فيما حدد للأفراد التابعين من سن 18 أو أكثر نسبة 50٪ من الاستحقاق المخصص لرب الأسرة ، والتابعين أقل من 18 سنة خصص لهم نسبة 30٪ من استحقاق رب الأسرة. وقالت المصادر : ” على سبيل المثال الأسرة خط الأساس التي حدد عدد أفرادها 6 أشخاص تتمثل في العائل وتابعين سنهما 18 سنة أو أكثر ، وثلاثة تابعين سنهم أقل من 18 سنة ، وبناء على دخلها الذي لم يصل إلى حد التناقص ، سيصرف لها مبلغ أكثر من 1100 ريال”. وأكدت المصادر أن عدد المسجلين الذين سيحصلون على الحد الأدنى من الدعم نسبته قليلة فيما تشكل نسبة الحاصلين على الدعم الكامل أعلى نسبة من المسجلين في البرنامج. أهداف تسجيل حساب المواطن

تخفيف العبء على المواطن السعودي الذي يتعرض للأزمات في ظل خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع والوقود. وصول الدعم مباشرة لمستحقيه من خلال التسجيل على موقع حساب المواطن. تشجيع المواطن على الترشيد وعدم الإسراف.

مراحل تسجيل حساب المواطن

الدخول على بوابة حساب المواطن، الصفحة الرئيسية من هنا، ثم الدخول على موقع التسجيل من هنا. يتم بعد ذلك بعد قبول طلبات المواطنين إرسال رسائل إلكترونية لهم لإعلان قبولهم في حساب المواطن.. تحديد البدل المادي، حسب حالة المواطن وتحديد موعد ومكان تسليمه إليه.

تصريحات وزير العمل السعودي علي الغفيص

صرح وزير العمل السعودي علي الغفيص: أن حساب المواطن الذي أطلق اليوم في المملكة، سيشمل جميع الإصلاحات المالية والاقتصادية، مثل إصلاح أسعار الوقود والكهرباء، بجانب ضريبة القيمة المضافة، كما أنه سيواكب مختلف الإصلاحات المستقبلية. وأشار الغفيص في مؤتمر صحافي، بالرياض لشرح سياسات برنامج حساب المواطن، إلى تسجيل أكثر من 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 13 مليون شخص بين رب أسرة وتابع لرب الأسرة، في منظومة حساب المواطن منذ فتح باب التسجيل فيها في فبراير من العام 2017.

كيفية التسجيل على موقع تسجيل حساب المواطن 1440

شروط البرنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتحدث الغفيص عن جهود كبيرة، من قياس متوسط الاستهلاك للأسرة السعودية في فصلي الصيف والشتاء، في مناطق مختلفة من المملكة من أجل قياس الأثر من سياسات إصلاح أسعار الوقود والكهرباء، من أجل الوصول بالبرنامج إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه، وفق ما أعلن ضمن رؤية 2030.

ووصف برنامج حساب المواطن بأنه يواكب الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أطلقت برؤية 2030 ويضمن رفع كفاءة الإنفاق والدعم الحكومي في جميع المجالات موضحا أن العمل على البرنامج جاء بعد دراسات مستفيضة أخذت أشهرا عديدة لضمان تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات المالية والاقتصادية على المواطن ودخله، وبما يعزز وتيرة التنمية.

وأشار إلى جهود كبيرة من الشباب السعودي، حيث عمل أكثر من 90 شاب وشابة في العمليات على تجهيز آليات حساب المواطن، وهناك أكثر من 600 شابة يعملن في مراكز الاتصال للإجابة على استفسارات المواطنين حول البرنامج وتسهيل الاستفادة منه، وذلك ضمن منظومة عمل شملت ربط البرنامج مع 18 جهة حكومية لديها معلومات متعلقة ببيانات المواطنين، أو تلك التي لها علاقة بالخدمات المتصلة باستهلاك الطاقة والوقود.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1440

وينتظر العديد من المواطنين هذه المساعدات المقدمة عبر برنامج حساب المواطن لضمان حياة كريمة ولمعاونتهم في أعباء الحياه، وتأتي في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي، كما هو شعار وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، مظلة أمان للمواطن.

أهداف البرنامج الأساسية هي تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

يتم تحديد موعد صرف المستحقات المالية في اقرب وقت بعد استيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواطن، وذلك يتم في آلية متميزة لضمان وصول المبالغ للمستحقين الذين تمت دراسة حالاتهم بشكل كامل.

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