سياسي / مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني الاتحادي بالامارات العربية المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم و تعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين



الرباط 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

وقع مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم بالرباط على مذكرة تفاهم وتعاون تعد ترجمة لعمق العلاقات الإماراتية المغربية.

ويعد هذا الاتفاق الاول من نوعه للمجلس الاماراتي مع برلمان عربي، و من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للدبلوماسية البرلمانية المعززة للدبلوماسية الرسمية، كما سيعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.

واوضحت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي ، عقب التوقيع على هذه المذكرة، ان الجانب البرلماني له أهمية بالغة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، داعية إلى مزيد من العمل المشترك في هذا الباب، عبر إحداث مجموعات الشراكة الإماراتية المغربية ، وإعطائها زخما جديدا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، إن على الصعيد البرلماني، اوعلى كافة الأصعدة.

ومن جانبه، اعلن رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي عن اتفاق مبدئي بين الجانبين يرمي إلى تنظيم منتدى برلماني كل سنتين، يشكل فرصة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك،.

وابرز المسؤول المغربي تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا سواء تلك المتصلة بالعالم العربي أو بالعالم عموما، و من ضمنها تحديات الإرهاب والتطرف، داعيا إلى توفير كل الظروف لضمان الأمن والاستقرار بالعالم عموما وبالعالم العربي على وجه الخصوص،و مجددا التأكيد على محورية مبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وسيادتها التامة على أراضيها.

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06:13ت م

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