سياسي/ العاهل الأردني يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي



عمّان 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في واشنطن اليوم ، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في اجتماع تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية.

وتم التأكيد خلال اللقاء ، وفق بيان صحفي أردني، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، اضافة الى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

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06:12ت م

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