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فيديو.. هكذا وفرت المرور عبر التقنية ملايين الأوراق وساعات العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور أنها من أجل تحسين جودة الحياة، تسعى لتسخير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تطور التقنية لخدمة المجتمع.
وتابع المرور أنه تبنى التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين ليتم تطبيق القوانين لحماية المجتمع والحد من المخالفات والحوادث، موضحًا أنه يتم الآن إجراء المعاملات بشكل رقمي وفي وقت قياسي لتوفير الوقت والجهد والطاقة.
وأعلن المرور أنه تم توفير أكثر من 30 مليون ورقة سنويًّا وأكثر من 50 ألف رحلة يومية إلى مراكز المرور و2 مليون ساعة عمل سنويًّا، وذلك عبر بوابة أبشر وتم، حيث يمكن للجهات الحكومية والهيئات والأفراد تجديد رخص السير وإصدار تفويض المركبات والاستعلام عن المخالفات بكل يسر وسهولة، حيث بلغ عدد العمليات عبر البوابتين أكثر من 122 مليون عملية.
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