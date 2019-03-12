حساب المواطن حاسبة الاستحقاق للدعم 1440 |موعد صرف الدفعات رقم حساب المواطن وفئات المستفيدين

حساب المواطن حاسبة الاستحقاق وقد صرح الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن قيمة دعم حساب المواطن وذلك للمستحقين عن شهر يناير الجاري تم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج حساب المواطن، وأكد الغفيص حصول 50% من الأسر السعودية على الاستحقاق الكامل، وذلك بمعدل 1000 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة، وقد شملت هذه الدفعة، كشفت بعض المصادر الموثوقة أن الجهات العليا بالمملكة السعودية قد وافقت على ضوابط الدعم الذي تقرر تقديمه عبر حساب المواطن والحاسبة الاستحقاق للدعم.

آلية احتساب هذا الدعم وفق حساب المواطن والحاسبة حاسبة الاستحقاق للدعم ، وأضافت هذه المصادر إلى أن البرنامج الخاص بحساب المواطن سيستمر العمل به لمدة 5 سنوات كالة، هذا في حالة عدم إعادة تقييمه قبل هذه المدة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم رفع أول تقرير عن سير العمل ببرنامج حساب المواطن بعد 6 أشهر من تاريخ اعتماده، هذا وقد صدر تعميم من الجهات العليا بالمملكة توضح آلية احتساب الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:

أولاً: لن يتم احتساب ضمن الدخل الشهري والثروة المساعدات سواء كانت نقدية أو عينية، والتي تقد من خلال المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية، وذلك لغرض العلاج، ويطبق نفس الأمر بخصوص الصدقات والمساعدات التي يتم صرفها في حالة الكوارث.

ثانياً: في حال وفاة المستفيد الأساسي وذلك خلال فترة الدعم المقدم، فيجب في هذه الحالة على أحد أفراد أسرته أن يتقدم بطلب خاص ومستقل، وذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني خاص باسمه، ويقوم بإنهاء إجراءات التسجيل الكاملة، أما في حالة الزواج لأحد الأبناء، سواء زواج الذكور أو الإناث، فلا يحتسب من ضمن أفراد الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم.

ثالثاً: يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل مواطن متقدم، ويتم ذلك من خلال اتباع خطوتين؛

الخطوة الأولى تقدير العبء الواقع على الأسرة خط الأساس، وذلك ليكون مستوى الإنفاق الشهري المعتمد لقياس الأثر هو إنفاق الأسرة وسطية الدخل.

والخطوة الثانية تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مواطن متقدم حسب الدخل وعدد التابعين وسنهم.

رابعاً: يتم إيقاف الدعم مؤقتاً عن المستفيد وذلك في حالة فقد أي من المتطلبات والشروط الواردة في الضوابط الخاصة بصرف الدعم، ويعاد صرف الدعم إذا انتفى سبب الإيقاف، ويتم ما سبق دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين.

التسجيل في حساب المواطن

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال. وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد. Advertisements

حساب المواطن حاسبة الاستحقاق للدعم

حساب المواطن استقبل 145 ألف مستند في مرحلة إثبات الأهلية

أوضح أبا الخيل أنه يجرى تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب. وقال :”هناك من يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق”. ويستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.

حاسبة حساب المواطن واحتساب مقدار الدعم الكامل سيكون وفق المعادلة التالية:

عدد التابعين لمن عمره أكثر من 18 عاماً مضروباً في 50% مضروباً في استحقاق الفرد المستقل.

عدد التابعين لمن عمره أقل من 18 عاماً مضروباً في 30% مضروباً في استحقاق الفرد المستقل.

حساب المواطن والحاسبة ومقدار الدعم الكامل يحتسب وفقاً لما يلي:

المستفيد الأساسي من الدعم 100% من استحقاق الفرد.

أي تابع عمره 18 عاماً فأكثر 50% من استحقاق الفرد.

أي تابع عمره أقل من 18 عاماً 30% من استحقاق الفرد.

وقد تقرر وفقا للبرنامج أن يكون الاستحقاق والحد الأدنى للجميع 300 ريال شهرياً، على أن يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري الخاص به، وفي حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء، فيصبح حينها الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل.

قسمت الشرائح وفق خمس فئات، تشمل:

من رواتبهم من صفر وحتى 8699

من 8700 وإلى 11999

من 12000 إلى 15299

من 15300 إلى 20159

من لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160.

كما يتم احتساب مقدار الأثر الفعلي لضريبة القيمة المضافة ليكون 5% من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس، وذلك على مجموعة الأغذية والمشروبات، ويستثنى من ذلك المنتجات التي فرض عليها ضريبة السلع الانتقائية، ويتم احتساب ذلك من خلال المعادلة التالية: معدل إنفاق الأسرة على مجموعة الأغذية والمشروبات مضروباً في نسبة الضريبة.

الوحيد خليجيًا الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار

يعوّض المواطنين عن خفض الدعم لأسعار المياه والكهرباء والوقود

التعويضات تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها وحجم الاستهلاك

تعويض بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود

نموذج أكثر عدالة لتوجيه الدعم للمستحقين نقدًا وحجبه عن الميسورين

تفعيله سيسبق أي زيادة لأسعار الوقود

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن:

الأسر السعودية

الأفراد المستقلين

حاملي بطاقات التنقل

‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة تسعى، من خلال برنامج التوازن المالي، إلى صرف الدعم لمن يستحقه، وتستند لتحقيق ذلك إلى معلومات واقعية حقيقية، وليست افتراضية، فهذه المعلومات مبنية على دراسات تقديرية، وتستند المملكة إلى المعلومات التي يدلي بها المواطنون أنفسهم، في كل خططها التنموية، وتعتبر ثروة معلوماتية كبيرة، دون أن يكون لذلك أثر على الضرائب أو المحاسبة أو سواها.