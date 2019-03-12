رابط حساب المواطن 1440 : التسجيل فى حساب المواطن والحذر من إدخال بيانات خاطئة .. رقم حساب المواطن

رابط حساب المواطن 1440 والذي يتطلع المواطن السعودي، المستحق للدعم النقدي، للاستفادة المثلى منه، وذلك حسب العديد من الشروط والمعايير التي تضعها الحكومة السعودية ليتمكن المواطن من الحصول على ذلك الدعم، تابعوا معنا الشروط والضوابط ونعرض عليكم رابط حساب المواطن 1440، حيث قام برنامج حساب المواطن بالإعلان على البوابة الإلكترونية للبرنامج، على شبكة الاتصال الدولة، بداية التسجيل الإلكتروني للمواطن السعودي المنطبق عليه الشروط، وتم صرف الدفعات من الأولى وحتى الرابعة، ويتم صرف الدفعة الخامسة هذا الشهر في الموعد المقرر.

صرح برنامج حساب المواطن، أنه سيُتاح للمسجلين في البرنامج تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدَّم لهم من البرنامج، في حال كان لديهم اعتراضٌ على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa.

التسجيل مستمر في حساب الموطن

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 16دفعة أكثر من 308 مليون ريال. وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

رابط حساب المواطن 1440

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

رابط حساب المواطن 1440

هو الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن السعودي، والذي يمكنه الدخول عليه وتسجيل بياناته، والتي تثبت استحقاقه للدعم حسب الشروط والضوابط، ويتم من خلاله التعرف أيضا على قيمة الاستحقاق، وهو البوابة الإلكترونية الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، وهو متاح على مدار الساعة للجميع، هذا ما أكده السيد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر”، بقوله: إنه في حال تم الضغط على زر “حفظ” لا يمكن التعديل إلا في حال تم رفضها، أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة تقديم اعتراض على قيمة الدعم المستحق عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، ونشر حساب خدمة العملاء، عبر تويتر، مقطع فيديو يوضح طريقة تقدم اعتراض على دعم حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من (هنا).

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

تم التسجيل سابقا في حساب المواطن، وعلى هذا تم صرف الدفعة الأولى والثانية، ولمن لم يصرف من حساب المواطن سابقا طريقة التسجيل والمستندات المطلوبة وشروط التسجيل:

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية على الرابط http://ca.gov.sa

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

قيمة الدعم للفرد والأسرة

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

رقم حساب المواطن المختصر

وصرح برنامج حساب المواطن بخصوص المستفيدين قبل تقديم شكوى، وذلك على مبلغ الاستحقاق، بالتأكد من تماثل قيمة الاستحقاق النقدي للدعم، والموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية، أن تتطابق مع المبلغ المودع في الحساب البنكي، ومن الجدير بالذكر أن البرنامج قد خصص أيقونة للشكوى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق ، حيث يتم استقبال البلاغات والاعتراضات بعد خمسة أيام كاملة من كل دورة إيداع، وقد أشار البرنامج إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليه خلال فترة السماح والتي من المقرر أن تمتد لثلاثة أشهر، وذلك بعد كل دورة استحقاق للدعم، ويتم في حال قبول الشكوى صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لا يزال يستقبل طلبات التسجيل الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من هنا.

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وتجدر الإشارة أنه في حالة كون المستفيد من برنامج حساب المواطن فرد مستقل، فيكون إجمالي الدخل فقط هو العامل المؤثر في حساب قيمة استحقاقه من الدعم.

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