النيابة تقاضي المجاهر بضرب زوجته.. مجرَّم شرعاً ونظاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تقاضي المجاهر بضرب زوجته.. مجرَّم شرعاً ونظاماً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)علمت "الخليج 365" أن النيابة العامة رفعت دعوى جزائية ضد شخص اعتدى على زوجته بالضرب، وجاهر بجنايته من خلال نشر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل تحت هاشتاق «رجل يعتدي على امرأة بالضرب في مكة».
وباشرت النيابة الإجراءات النظامية بحق المتهم، وإحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة الجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، واعتبار ما قام به محرماً شرعاً ومجرماً نظاماً
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