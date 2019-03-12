شكرا لقرائتكم خبر عن رهانات «مكافحة التدخين» على «الانتقائية» تفشل.. نسبة المقلعين ثابتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة)

فيما راهنت الجمعيات الخيرية المكافحة للتدخين في مناطق المملكة على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في المساهمة في زيادة نسبة المقلعين عن التدخين، التي قفزت بأسعار التبغ إلى 100%، تشي مؤشرات البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة بعدم إحراز أي تقدم في نسب المقلعين عن التدخين، إذ تشير أحدث إحصائية إلى أن نسبة المقلعين عن التدخين لم تتجاوز 31%، وهي ذات النسبة المسجلة عام 2017.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة لـ«الخليج 365» وصول نسبة المدخنين بين السعوديين إلى 23%، فيما لا تزال النسبة منخفضة بين النساء (1.5%)، في وقت تنتشر 517 عيادة لمكافحة التدخين على مدن المملكة، راجعها أكثر من 163 ألف مدخن.

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وبلغ إجمالي إيرادات ضريبة القيمة الانتقائية، التي تفرض على منتجات التبغ والطاقة والمشروبات الغازية، 12 مليار ريال العام الماضي.

من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية نقاء لمكافحة التدخين الدكتور محمد يماني أن نسب الإقلاع في أفضل مراكز العلاج في العالم تتأرجح بين 50 - 60%، معتبراً أن نسبة 31% «رقم جيد».

ورأى أن العيادات لا تزال بحاجة إلى جذب أكبر للمدخنين، وتدريب الأخصائيين فيها، مطالباً باستمرار ارتفاع أسعار التبغ «كون المدخنين يتأقلمون مع الوقت على السعر الجديد».